В Україні від мін страждає більше людей, ніж в Афганістані та Сирії – дослідження

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Мінне поле

Україна – світовий лідер за кількістю постраждалих від мін, що використовуються проти військової техніки

Україна посіла перше місце за кількістю постраждалих від мін, що використовуються для знищення транспорту. Про це свідчить дослідження Стокгольмського інституту дослідження миру (SIPRI).

У 2016-му за кількістю постраждалих від «дорожніх» мін Україна випередила Афганістан та Сирію: експерти нарахували 423 постраждалих від підриву техніки на мінах. З них 24% припадають на Україну.

Протягом минулого року в країні зафіксовано більш ніж 100 постраждалих – 43 загиблих та 58 поранених – внаслідок вибуху протитраспортних міна. Порівняно з 2015-м показник зріс на 4%. За цією статистикою Україна суттєво випереджає інші країни. Наприклад у Малі, яка розташувалася на другому місці, зафіксовано всього 55 випадків втрат.

Протягом двох років, за даними SIPRI, Україна лишається країною, в якій від мін страждає найбільша кількість людей у світі.

Кількість постраждалих від мін у 2016 році

Данні: SIPRI