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    В Україні відзначають День пам'яті та примирення

    • Сьогодні, 08:25
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    8 травня 1945 Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла &laquo;Акт про беззастережну капітуляцію&raquo; Збройних сил Нацистської Німеччини,
    Фото: Вікіпедія
    8 травня 1945 Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла «Акт про беззастережну капітуляцію» Збройних сил Нацистської Німеччини,

    Пам'ятний день в Україні призначено на 8 травня, річницю капітуляції нацистської Німеччини

    Сьогодні, 8 травня  в Україні  День пам'яті та примирення. Його традиційно відзначають у річницю капітуляції нацистської Німеччини, передає «Главком».

     Відповідно до Указу Президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».

    Нагадаємо, 8 травня 1945 Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла «Акт про беззастережну капітуляцію» Збройних сил Нацистської Німеччини, підписаний начальником Оперативного штабу ОКВ генерал-полковником оп Альфредом Йодлем за дорученням Президента Німеччини Карла Деніца. Акт був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), однак ратифікований наступного дня в Берліні. З цієї нагоди 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США були проведені велелюдні святкування.

    Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуроченою до 60-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, проголошені присвячені пам'яті жертв цієї війни Дні пам'яті та примирення, що відзначаються 8 та 9 травня.

    Німеччина ООН Друга світова війна
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