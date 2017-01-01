В Україні заборонили ще один російський серіал

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Серіал транслював телеканал «Україна»

Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсним прокатне посвідчення, видане на телесеріал «Понаїхали тут».

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

«У зв’язку з численними скаргами стосовно демонстрування в ефірі ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна» телесеріалу «Понаїхали тут» (виробництво - Росія, 2011) на наявні у фільмі матеріали, що спрямовані на приниження нації і неповагу до національних і релігійних святинь, Державне агентство України з питань кіно на підставі висновків Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно прийняло рішення анулювати державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування та скасувати державну реєстрацію телесеріалу «Понаїхали тут» (режисер Юрій Павлов)», - йдеться в повідомленні.

Рішення було прийняте на підставі ст. 15 закону України «Про кінематографію» і пункту 12 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1315.