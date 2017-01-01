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    В Україні запустили Єдиний реєстр боржників

    • Сьогодні, 15:43
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    Відомості щодо боржників буде розміщено на офіційному сайті Мін’юсту

    В Україні розпочав роботу Єдиний реєстр боржників, стосовно яких відкрито виконавчі провадження. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

    «До цього реєстру належать дані про громадян та компанії, які відповідно до рішень суду визнані боржниками і стосовно яких відкрито відповідне виконавче провадження», – йдеться у повідомленні.

    Відомості щодо боржників відкриті і розміщені на офіційному сайті Мін’юсту.

    «Даний реєстр є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та створений з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників», – зазначили у відомстві.

    Відтепер виконавець, відкриваючи виконавче провадження, зобов’язаний внести до ЄРБ відомості стосовно боржників, які мають зобов’язання перед фізичними чи юридичними особами за судовими рішеннями та рішеннями інших органів.

    Разом з тим до ЄРБ не вноситимуться відомості щодо боржників, які є державними органами, органами місцевого самоврядування, які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців, а також за рішенням немайнового характеру.

    «Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, повернення виконавчого документа до суду, чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів», – уточнили у Мін’юсті.

    Нагадаємо, 5 січня 2017 року набрали чинності положення закону України «Про виконавче провадження», якими передбачено запуск Єдиного реєстру боржників.

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