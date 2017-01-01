В Україні зараз свят більше, ніж було в СРСР - Бекешкіна
- Сьогодні, 09:07
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Причин залишати 8 березня вихідним днем немає, вважає соціолог
В Україні вихідних днів надто багато, а все через те, що країна й досі відпочиває в успадковані з Радянського Союзу дати.
Так прокоментувала «24 каналу» інформацію про доцільність скасування вихідного дня 8 березня соціолог Ірина Бекешкіна.
«Не стоїть питання скасування свята. Воно не тільки українське - це Міжнародний день жіночої солідарності. День, коли жінки борються за свої права. Але мені не зрозуміло, чому це має бути вихідний день», - заявила вона.
На думку соціолога, причин залишати 8 березня вихідним днем немає, але скасування вихідного буде непопулярним.
«У нас давно 8 березня перетворилося з того, як це починалося у світі, на такий собі день, коли всі єдиний раз в році зобов'язані дарувати жінкам квіти. І продавці квітів особливо цьому раді. Але, думаю, ця традиція і буде продовжуватись», - сказала Бекешкіна.
За словами соціолога, день 8 березня втратив свій первинний смисл.
«Це свято перетворилося на день звеличення жінки як берегині, ніжної і ласкавої істоти, але це не ті якості, які передбачалося хвалити на початку виникнення цього міжнародного дня», - зазначила вона.