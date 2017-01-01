В Україні зменшилося безробіття - Держстат
- Сьогодні, 17:55
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Найчастіше шукають роботу жителі міст
В Україні у березні цього року рівень безробіття порівняно з попереднім місяцем трохи зменшився і склав 1,5%. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
У березні 2017 р. в Державній службі зайнятості було зареєстровано 406,8 тис. безробітних (проти 439,3 тис. місяцем раніше). Таким чином, кількість безробітних зменшилася на 32,5 тис. осіб.
При цьому 332,8 тис. осіб з числа зареєстрованих безробітних отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги на одного безробітного в березні 2017 р. склав 2 тис. 28 грн.
Серед міського населення зареєстровано 222,9 тис. безробітних, серед сільського - 183,9 тис.
Дані оприлюднені без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, рівень безробіття в Україні в лютому 2017 року склав 1,7%. У Державній службі зайнятості було зареєстровано 439,3 тис. безробітних.