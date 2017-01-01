В Україні зросла захворюваність на кір через зменшення щеплень

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Нині спостерігається зростання хвороби у порівнянні із минулим роком більше ніж у 20 разів

В Україні спостерігається черговий прогнозований епідемічний підйом захворюваності на кір, який пов'язаний із низьким охопленням профілактичними щепленнями дітей та з циклічністю цього захворювання. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

За даними МОЗ, вже у травні спостерігається підвищення захворюваності на кір у Одеській та Івано-Франківській областях: від початку року станом на 22 травня на Одещині зафіксовані 114 підозри кору, з них 83 випадки отримали лабораторне підтвердження, на Івано-Франківщині — 279 звернень з підозрою на кір, 140 з них уже отримали лабораторне підтвердження.

У відомстві пов’язують підвищення захворюваності з низьким охопленням профілактичними щепленнями дітей та зазначають, що у 2016 році вакцинацію отримали лише 45,5% дітей, ревакцинацію — 30,2%.

«Складна епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір склалась внаслідок накопичення значного не вакцинованого прошарку серед населення. Нині спостерігається зростання хвороби у порівнянні із минулим роком більше ніж у 20 разів. За перші 4 місяці поточного року було зареєстровано 172 випадки захворюваності на кір. За аналогічний період минулого року зареєстровано 8 випадків», — зазначила заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Оксана Сивак.

У відомстві наголосили, що аналіз випадків захворювання виявив, що з 172 хворих 61 людина не отримала жодного щеплення проти кору, ще у 16 відсутні дані про щеплення, що також розцінюється як не щеплений контингент.