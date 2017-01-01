В українських бійців під Авдіївкою влучив танковий снаряд

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Один військовий у комі, двоє інших у дуже важкому стані

У Дніпрі прийняли на лікування трьох важкопоранених бійців із передової в Авдіївці та Троїцькому. Один військовий у комі, двоє інших у дуже важкому стані.

Непритомний 22-річний пацієнт зараз перебуває на апараті штучної вентиляції легенів. Медики зізнаються, що він на межі життя та смерті та додають, що це один з найважчих поранених цього року.

«Голова від мінно-вибухової хвилі дістала такі травми, що прокололася в кількох місцях. Тільки після трепанації черепа можна говорити про якісь перспективи. Вкрай важкий», – описав стан пораненого один із лікарів.

Наразі відомо, що в Авдіївці снаряд вибухнув на відстані руки від солдата.

Побратими кажуть, що це був прицільний постріл з танку по їхніх позиціях на промзоні. 41-річний Михайло Кабанов також дістав поранення від нього, але легші.

«Прямая наводка танка была, метрів 400. Хлопці витягували, мої бойові товариші витягнули», – розповів він. Життю цього військового загрози вже немає, а після операції ще й є надія, що складні поранення кінцівок не завадять рухатися. Але сам Михайло більше хвилюється не за себе, а за друзів, що лишаються на позиціях. «Побажати всім хлопцям здоров’я, щоби вони в таку біду не потрапляли», – передає він побратимам.

Ще один військовий Олександр Щуров поранення біля Троїцького. Ворог поцілив із гранатомету прямісінько в окоп, де був 28-річний боєць батальйону «Київська Русь».

«Вечором переміщувався по окопах, і в цей момент був приліт. Далі удар – і я не дуже пам’ятаю», – зізнається поранений.

Медикам вдалося врятувати йому око, але нині нейрохірурги намагаються попередити серйозні наслідки вибуху для головного мозку. Стан пацієнта залишається тяжким, та лікарі сподіваються, що всіх поранених їм вдасться поставити на ноги.