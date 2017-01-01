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    В Україну прибуде заступник помічника Держсекретаря США

    • Сьогодні, 08:50
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    <p>Поїздка Кайданоу пройде з 23 по 29 квітня 2017.</p>
    Фото: Дзеркало тижня

    Поїздка Кайданоу пройде з 23 по 29 квітня 2017.

    На порядку денному обговорення питань міжнародної безпеки

    Для обговорення «питань міжнародної безпеки» в Україну прибуде заступник помічника Держсекретаря США з військово-політичних справа Тіна Кайданоу. Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту США.

    Також співробітниця Держдепу відвідає Естонію і Німеччину. Поїздка Кайданоу пройде з 23 по 29 квітня 2017.

    «В Естонії і Україні посол Кайданоу зустрінеться з цивільними і військовими посадовцями особами, щоб обговорити широкий спектр військово-політичних питань, включаючи регіональні стратегічні пріоритети, допомога в сфері безпеки, співпраця між збройними силами і суміжні питання», - повідомили в Держдепі США.

    У Німеччині Кайданоу  обговорюватиме «зусилля США для зміцнення союзників по НАТО».

    Як повідомляв «Главком»,Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Іранська ядерна угода була провалена й не досягла поставлених перед нею цілей.

    Джерело: ТАСС

    розвідка США Україна
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