

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Дзеркало тижня Поїздка Кайданоу пройде з 23 по 29 квітня 2017.

На порядку денному обговорення питань міжнародної безпеки

Для обговорення «питань міжнародної безпеки» в Україну прибуде заступник помічника Держсекретаря США з військово-політичних справа Тіна Кайданоу. Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту США.

Також співробітниця Держдепу відвідає Естонію і Німеччину. Поїздка Кайданоу пройде з 23 по 29 квітня 2017.

«В Естонії і Україні посол Кайданоу зустрінеться з цивільними і військовими посадовцями особами, щоб обговорити широкий спектр військово-політичних питань, включаючи регіональні стратегічні пріоритети, допомога в сфері безпеки, співпраця між збройними силами і суміжні питання», - повідомили в Держдепі США.



У Німеччині Кайданоу обговорюватиме «зусилля США для зміцнення союзників по НАТО».

Як повідомляв «Главком»,Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Іранська ядерна угода була провалена й не досягла поставлених перед нею цілей.

Джерело: ТАСС