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    В Україну прорвався черговий путінський «гумконвой»

    • Сьогодні, 09:26
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    Як стверджують у МНС Росії, в складі вантажу, загальна маса якого більш як 500 тонн, дитячі продуктові набори

    Росія відправила на окуповані території Донбасу 63-й так званий «гуманітарний конвой». Як повідомляється на сайті МНС Росії, автомобільна колона перетнула українсько-російський кордон, «маршрут до пунктів пропуску пройдений без затримок».

    «По дорозі колона МНС Росії розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску «Донецьк», друга – на «Матвєєв-Курган». Там вантажі в присутності російських і українських представників митних та прикордонних служб відповідно до міжнародного законодавства з доставки гуманітарних вантажів проходять необхідні митні процедури», - йдеться в повідомленні.

    У відомстві запевнили, що автомобілі «заїжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова», «перевірено не лише техніку, а й супровідні документи на гуманітарний вантаж».

    Зазначається, що 40 автомобілів продовжили рух до пунктів розвантаження Донецької та Луганської областей. Як стверджують у МНС, в складі вантажу, загальна маса якого більш як 500 тонн, дитячі продуктові набори.

    Як відомо, РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати. У МЗС України не раз вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».
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