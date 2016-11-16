В Україну йде значне похолодання

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Синоптик обіцяє посилення морозу вже наприкінці наступного тижня

Морози посиляться по всій Україні вже з 26 січня.

Про це в Фейсбуці пише синоптик Наталка Діденко.

«24 січня температура - без особливих змін, 24 ж січня на півночі з"явиться сніг, 25 січня сніг охопить більшість областей України та посилиться вітер. А 26-27 січня в Україну знову ввірветься похолодання», - попереджає вона.

За словами Діденко, найбільше це похолодання - у четвер, п’ятницю - торкнеться східної частини України, найменше - західної.

«У Києві така ж тенденція. Понеділок - без особливих змін, 24-25 січня у столиці посніжить плюс вітер, 26-27 січня очікується відчутне морозне похолодання», - зазначає синоптик.

Щодо прогнозу на понеділок, додала вона, буде переважно сухо, вночі підморозить до мінус 2-8 градусів, на заході місцями до мінус 10-12, протягом дня очікується від мінус 3 до плюс 3 градусів.