В Україну з сусідньої Румунії прийшла нова небезпечна інфекція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Івано-Франківській області вже зареєстровано 50 випадків

У сусідній Румунії епідемія кору вже забрала 14 життів. За повідомленням румунських мас-медіа, кількість захворілих внаслідок епідемії – понад дві з половиною тисячі осіб.

Про це інформує karpatnews.

У Івано-Франківській області вже зареєстровано 50 випадків. У Закарпатті, поки що, випадків не було. Але через високий ступінь ризику та проблеми зі щепленнями, медики закликають бути насторожі.

Кір – це гостра вірусна, циклічна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Виявляється: підвищеною температурою тіла, симптомами застуди і густим висипанням по всьому тілу.

Через географічну наближеність до кордону, закарпатцям радять негайно вакцинуватися. Щеплювальні матеріали поки що є.