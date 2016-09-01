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    В Україну з сусідньої Румунії прийшла нова небезпечна інфекція

    • Сьогодні, 05:30
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    У Івано-Франківській області вже зареєстровано 50 випадків

    У сусідній Румунії епідемія кору вже забрала 14 життів. За повідомленням румунських мас-медіа, кількість захворілих внаслідок епідемії – понад дві з половиною тисячі осіб.

    Про це інформує karpatnews.

    У Івано-Франківській області вже зареєстровано 50 випадків. У Закарпатті, поки що, випадків не було. Але через високий ступінь ризику та проблеми зі щепленнями, медики закликають бути насторожі.

    Кір – це гостра вірусна, циклічна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Виявляється: підвищеною температурою тіла, симптомами застуди і густим висипанням по всьому тілу.

    Через географічну наближеність до кордону, закарпатцям радять негайно вакцинуватися. Щеплювальні матеріали поки що є. 

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