В уряді розповіли, коли субсидії будуть давати грошима

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Андрій Рева

Міністр соціальної політики Андрій Рева рассказав, коли монетизують субсидії

Міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що монетизацію субсидій можна буде здійснити не раніше наступних 4-5 років, якщо кількість субсидіантів зменшиться.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами регіональних ЗМІ у п’ятницю, передає «Укрінформ».

«Монетизація пільг - це питання, з яким ми запізнилися на 20 років. Монетизація субсидій, тобто виплати у грошовій формі співфінансування, яке робить держава, я думаю, це справа не раніше наступних 4-5 років», - сказав Рева.

Водночас він додав, що ставити це питання варто тоді, коли кількість субсидіантів знизиться до 2 мільйонів, в іншому випадку органи соціального захисту не впораються зі своїми функціями.

Про те, як отримати допомогу від державу на сплату комунальних послуг, ви можете дізнатися зі статті «Главкома»: «Як отримати житлову субсидію у 2017 році».