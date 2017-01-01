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    В Японії тиждень не можуть загасити пожежу біля «Фукусіми-1»

    • Сьогодні, 10:01
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    <p>Підвищення рівня радіації внаслідок пожежі не зафіксовано</p>
    Фото: NHK

    Підвищення рівня радіації внаслідок пожежі не зафіксовано

    Горить ліс у закритій зоні біля аварійної АЕС «Фукусіма-1»

    Військовослужбовці японської армії продовжують у п'ятницю, 5 травня, боротьбу з пожежею в радіоактивному лісі в закритій зоні біля аварійної АЕС «Фукусіма-1». Для її ліквідації використовують вертольоти, передає «Главком» із посиланням на NHK.

    За даними влади префектури Фукусіма, підвищення рівня радіації внаслідок пожежі не зафіксовано.

    Пожежа почалася в суботу. До цього часу вигоріло понад 20 га лісу на гірських схилах біля міста Наміе, розташованого за кілька десятків кілометрів від аварійної АЕС і оголошеного закритою зоною.

    Боротьбі з вогнем заважає сильний вітер. Основною версією причин виниклення пожежі є удари блискавок.

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