В Японії тиждень не можуть загасити пожежу біля «Фукусіми-1»

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Фото: NHK Підвищення рівня радіації внаслідок пожежі не зафіксовано

Горить ліс у закритій зоні біля аварійної АЕС «Фукусіма-1»

Військовослужбовці японської армії продовжують у п'ятницю, 5 травня, боротьбу з пожежею в радіоактивному лісі в закритій зоні біля аварійної АЕС «Фукусіма-1». Для її ліквідації використовують вертольоти, передає «Главком» із посиланням на NHK.

За даними влади префектури Фукусіма, підвищення рівня радіації внаслідок пожежі не зафіксовано.

Пожежа почалася в суботу. До цього часу вигоріло понад 20 га лісу на гірських схилах біля міста Наміе, розташованого за кілька десятків кілометрів від аварійної АЕС і оголошеного закритою зоною.

Боротьбі з вогнем заважає сильний вітер. Основною версією причин виниклення пожежі є удари блискавок.