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    В Йорданії сьогодні стратили 15 терористів

    • Сьогодні, 13:29
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    Страта відбулася на світанку у в'язниці на південь від столиці країни Аммана

    У Йорданії повісили 15 осіб, десять з яких були засуджені за тероризм, а п'ять - за тяжкі кримінальні злочини.

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    Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на агентство Petra, яке цитує влади країни.

    Страта відбулася на світанку у в'язниці на південь від столиці країни Аммана.

    Як зазначив міністр інформації Йорданії, терористів було засуджено за низку резонансних злочинів в королівстві в 2016 році, в тому числі за терористичний напад на базу спецслужб в таборі біженців аль-Бакаа та вбивство письменника-християнина Нахіда Хатара.

    З 2006 по 2014 роки в Йорданії діяв мораторій на смертну кару.
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