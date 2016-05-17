У Запоріжжі розпочали кримінальне провадження за фактом приховування інформації від нардепа

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Ігор Артюшенко

Питання щодо притягнення службовців міськради до відповідальності буде вирішено під час розслідування кримінального провадження

Прокуратура Запорізької області доручила розпочати досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом самоправства, яке виразилося в наданні неповної відповіді на звернення народного депутата України службовими особами Запорізької міської ради. До відомства звернувся народний депутат України Ігор Артюшенко. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вчора, 11 січня, Вознесенівським ВП Дніпровського ВП ГУНП в області розпочато досудове розслідування за ст. 356 КК України.

Наразі досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії. Питання щодо притягнення посадових осіб Запорізької міської ради до адміністративної або кримінальної відповідальності буде вирішено під час розслідування кримінального провадження.

Перебіг розслідування взято під контроль прокуратури області.