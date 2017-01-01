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    В Запорожжі пошкодили рекламу з критикою Ахметова

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    В Запоріжжі пошкодили бігборди з критикою Ріната Ахметова
    В Запоріжжі пошкодили бігборди з критикою Ріната Ахметова

    Невідомі знищили написи «Ахметов вбиває запоріжців»

    В Запоріжжі невідомі пошкодили рекламу на бігбордах, які містили звинувачення на адресу українського олігарха Ріната Ахметова. Бізнесмен контролює один з найбільших металургійних комбінатів країни – «Запоріжсталь».

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, вчора в декількох районах Запоріжжя з'явилися борди з написом «Ахметов вбиває запоріжців».

    На тлі написів автори плакатів показали труби промислових підприємств, дим яких зображений у вигляді людських черепів. Судячи з усього, мова йшла про те, що запорізькі підприємства, пов'язані з Рінатом Ахметовим, несуть загрозу для екологічної безпеки жителів міста і області.

    Втім, вже сьогодні борди були зіпсовані.

    «Не довго висіли антиахметовські плакати. Зважаючи на висоту, на якій висить реклама, хтось розщедрився на підйомники і команду робочих», - написав у соціальній мережі журналіст Сергій Лебідь і опублікував фото.

    Як виглядав бігборд

    Запоріжжя екологія Рінат Ахметов
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