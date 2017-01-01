В зоні АТО через обстріли бойовиків загинули 2 українських військових
- Вчора, 23:46
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Обстріл наших позицій на Луганському напрямку вівся з мінометів калібру 82 мм
За попередньою інформацією в наслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік населеного пункту Лобачеве Луганської області, два військовослужбовці загинули та четверо отримали поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Обстріл наших позицій на даному напрямку вівся з мінометів калібру 82 мм.