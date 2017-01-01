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    Вакарчук змусив власників кафе безкоштовно годувати бійців АТО

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    Власники кафе у Кам'янці-Подільському&nbsp;використали назву &laquo;Океан Ельзи&raquo; в рекламі&nbsp;
    Власники кафе у Кам'янці-Подільському використали назву «Океан Ельзи» в рекламі 

    Власники кафе використали назву «Океан Ельзи» в рекламі

    Група «Океан Ельзи» змусила заклад громадського харчування у Кам'янці-Подільському Хмельницької області цілий день безкоштовно годувати пенсіонерів та учасників АТО через використання імені групи в рекламі закладу.

    Про це прес-служба групи написала на своїй сторінці в Facebook.

    «26 травня в Кам'янці-Подільському був концерт (до речі, дякую за чудовий вечір!) По дорозі на стадіон побачили цей рекламний борд... Ми були дуже здивовані таким зухвалим використанням нашого імені в рекламі без дозволу. Тому що, чесно кажучи, навіть в нашій країні, де питання виконання закону ніколи не стояли, на жаль, на першому місці, з таким нечасто стикалися. Наші юристи наполягали дати хід справі. Ми ж вирішили, прямо на концерті порадившись з глядачами, жителями міста, дозволити використання цього закладу нашого імені на цій конкретній рекламу за умови, що вони будуть цілий день годувати безкоштовно пенсіонерів та учасників АТО», – йдеться в повідомленні.

    У прес-службі зазначили, що таку пропозицію підтримали кілька тисяч глядачів.

    «Дуже приємно, що зв'язавшись з представниками закладу Burger house grill ми побачили з їх боку абсолютне розуміння ситуації: вони одразу вибачились, не почали вигадувати або хитрувати, а зізналися, що рекламне агентство надало їм неправдиву інформацію щодо такого розміщення. А головне, що відразу і з радістю погодилися на нашу пропозицію – проведення спеціальної акції у своєму закладі. Ми дякуємо власникам, не тримаємо на них ніякого зла та хочемо і їм, і всім іншим цим прикладом показати, що потрібно завжди дотримуватись правил, навіть у найменших дрібницях», – пише прес-служба групи.

    На думку музикантів, саме з цього і починається «успішна європейська країна».

    АТО Океан Ельзи
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