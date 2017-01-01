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    Вандали у Бердянську підпалили прапор

    • Сьогодні, 17:46
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    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги над державними символами

    У Бердянську Запорізької області в ніч на 31 травня невідомі зняли з будівлі однієї з амбулаторій державний прапор і підпалили його.

    Про це повідомила речник управління Нацполіції у Запорізькій області Катерина Людвик, передає «Радіо Свобода».

    Правоохоронці розслідують інцидент за ст. 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

    «Зранку громадяни звернулися, що висить прапор України з обгорілою тканиною. На місце виїхали співробітники поліції. Встановлено, що трапилося це вночі. Відкрито кримінальне провадження», – розповіла Людвик.

    До пошуків зловмисників долучилися також місцеві ветерани війни на Донбасі, які через соцмережі закликають ділиться інформацію про інцидент.  

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