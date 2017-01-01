Вандали у Бердянську підпалили прапор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги над державними символами

У Бердянську Запорізької області в ніч на 31 травня невідомі зняли з будівлі однієї з амбулаторій державний прапор і підпалили його.

Про це повідомила речник управління Нацполіції у Запорізькій області Катерина Людвик, передає «Радіо Свобода».

Правоохоронці розслідують інцидент за ст. 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

«Зранку громадяни звернулися, що висить прапор України з обгорілою тканиною. На місце виїхали співробітники поліції. Встановлено, що трапилося це вночі. Відкрито кримінальне провадження», – розповіла Людвик.

До пошуків зловмисників долучилися також місцеві ветерани війни на Донбасі, які через соцмережі закликають ділиться інформацію про інцидент.