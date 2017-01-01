Ватажки «ДНР» можуть ліквідувати ще двох своїх колег



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко

Під загрозою фізичного знищення знаходяться два функціонери у верхівці «ДНР»

У верхівці «ДНР» почався черговий «кадровий» скандал. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані «ІС».

«Відповідно до вказівки ватажка «ДНР» Захарченка, планується відсторонення від посади т.зв. «голови верховного суду ДНР» Едуарда Якубовського. Зараз у «верховному суді» «контрольно-ревізійними органами» і «генеральною прокуратурою ДНР» проведено кілька перевірок. Якубовський веде кулуарні переговори з оточенням Захарченка про «м'яке» звільнення під слушним приводом. Разом з тим, в середовищі співробітників зазначеної «установи» ходять чутки про можливе кримінальне переслідування Якубовського або його ліквідації під легендою «диверсії української ДРГ», - інформує «ІС».

За даними групи, у «МГБ ДНР» підозрюють, що представник команди Якубовського - «заступник керівника судового департаменту - керівник адміністративно-господарського управління судового департаменту при верховному суді ДНР» Юрій Кочетков, - розуміючи неминучу розправу з ним в разі подібного розвитку подій, а також загрозу його сім'ї, прораховує варіанти переходу на територію, контрольовану України.

«Також під загрозою фізичного знищення знаходиться ще один функціонер «ДНР» - Семенов, т.зв. «віце-прем'єр з питань економіки» «уряду» Бородая, директор компанії «Ландорра», депутат «народної ради ДНР» першого скликання від політичної партії «Донецька республіка», заступник Ходаковського по організації «Патріотичні сили Донбасу». Попередження про подібний розвиток подій Семенов отримав від своїх джерел в «МГБ ДНР». Причина розправи, що готується, - підтримка Ходаковського»,- повідомляє група «ІС».

Семенов, враховуючи дану загрозу, останнім часом намагається не залишати свій будинок і посилив особисту охорону.

Нагадаємо, вранці 8 лютого 2017 року бойовик «ДНР», голова збройного угруповання «Сомалі"»Михайло Товстих, відомий як «Гіві», був убитий в Донецьку. Приміщення, де знаходився бойовик, вразили з вогнемету «Шмель». Відповідальність за його вбивство взяли на себе підлеглі Гіві, однак у терористичному угрупованні «ДНР» продовжили шукати «українських диверсантів», які нібито вчинили на нього замах.

Зазначимо, ввечері 16 жовтня 2016 року стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичного угруповання «ДНР», голови збройного угруповання «Спарта», громадяина РФ Арсенія Павлова на прізвисько Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку. Моторола знаходився в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям.