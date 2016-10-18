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«Велика балтійська стіна». Литва будує багатокілометрову стіну з Росією

Довжина споруди, яку планує побудувати Литва на кордоні з Калінінградською областю РФ, складе 45 км

Про це в ефірі національного радіо повідомив керівник Служби охорони державного кордону Литви Ренатас Пожела.

«Найбільш проблемна ділянка кордону з Калінінградською областю становить понад 130 км. На її сухопутних відрізках планується спорудження загородження довжиною 45 км», - сказав він. У результаті, за словами Пожела, буде покращена охорона державного кордону Литви і зовнішніх кордонів Євросоюзу, яким є рубежі балтійської республіки з Білорусією і Росією.

Тим cамим керівник прикордонного відомства уточнив висловлювання глави МВС Еймутіса Місюнаса, який стверджував, що протяжність загородження складе 135 км. «Це буде дротяний паркан висотою близько 2,5 метра з додатковими засобами електронного контролю», - вказав Пожела.

На будівництво загородження, яке може початися навесні, в держбюджеті на поточний рік передбачено € 3,6 млн. Влада Литви заявляють, що метою цього заходу є захист економічних інтересів країни і зміцнення безпеки.

Довжина литовсько-російського кордону (Литва межує тільки з Калінінградською областю) становить 294,4 км, з яких 253,7 км проходять по суші і внутрішнім водоймищам