Великобританія вимагає відсторонити російську збірну від Олімпіади-2018

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Російські спортсмени повинні бути відсторонені від Олімпіади, - глава Британського антидопінгового агентства

Росію потрібно відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2018 року після доповіді Річарда Макларена про допінг у цій країні. Так вважає глава Британського антидопінгового агентства (UKAD) Девід Кенворті, якого цитує BBC.

«Так, я думаю, що російські спортсмени повинні бути відсторонені від Олімпіади. Їх мали відсторонити від Олімпіади ще влітку 2016-го. Вважаю, що Паралімпійський комітет вчинив правильно, відсторонивши Росію. МОК же все зіпсував», - сказав він.

За його словами, Росія допустила кричущі порушення з допінгом, що негативно позначається на іміджі всього спорту. «У цьому питанні дуже багато політики, що є проблемою. Це дуже важливо, тому що є ризик втратити довіру вболівальників. Якщо вони не будуть приходити, тоді у чому сенс спорту?» - риторично запитав він.

Кенворті додав, що йому були байдужими Ігри у Ріо, бо він бачив там Росію. «Просто неймовірно, що було зроблено. Це принижує весь спорт. Головне, що потрібно зробити, - це змусити Росію повернутися у рамки правил. На це піде багато часу та зусиль», - підсумував він.