Верховна Рада підвищила акцизи на сигарети і алкоголь

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Депутати прийняли вже три бюджетних законопроекти

Верховна Рада на вечірньому засіданні у вівторок прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №5132, метою якого є збільшення ресурсної бази для державного бюджету на 2017 рік.

Його підтримали 235 депутатів.

Згідно з проектом, ставка акцизу на алкоголь підвищується на 20%, на виноробну продукцію, пиво та слабоалкоголку - на 12% (індекс споживчих цін). Специфічна ставка акцизу на тютюнові вироби підвищується на 40%.

Підвищується ставка екологічного податку та рентна плата. У тому числі збільшується рентна плата за користування радіочастотним ресурсом у діапазоні 2300-2400 МГц і 2500-2690 МГц. Також підвищується ставка рентної плати за транзит аміаку до 4,8 долара за 100 кілометрів (зараз 2,4 долара).

У той же час ставка ренти на нафту знижується з 45% (21% для покладів понад 5000 м) до 29% (14% для покладів понад 5000 м).

Крім того, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати до 3200 гривень переглядаються окремі положення Податкового кодексу, які прив'язані до неї. Зокрема, не будуть підвищуватися штрафи та ставки місцевих податків.

Це був третій законопроект із так званого бюджетного пакету, необхідний для затвердження держбюджету на 2017 рік.