Верховний головнокомандувач НАТО виступив за надання Україні летальної зброї

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Генерал Кертіс Скапарротті

Генерал Кертіс Скапарротті виступив за надання Україні смертоносної зброї

Кремль використовує військові дії в Україні і Сирії, зокрема, і для випробування нових видів зброї та методів війни. Про це на слуханнях у Сенатському комітеті зі збройних сил заявив верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті. Він також виступив за надання Україні смертоносної зброї.

У відповідь на запитання сенатора-республіканця Джеймса Інгофа про те, чи погоджується він з тим, що США мають надати Україні летальну зрою, Скапарротті заявив, що українці ведуть важку боротьбу, назвавши їх дисциплінованими воїнами.

«Вони протистоять так званим сепаратистам, які, насправді, є російськими ставлениками. Росія постачає їм смертоносну зброю і також випробовує там деякі нові військові методи. Ми маємо посилити українські збройні сили настільки, наскільки це можливо», - сказав він.

На запитання, які види найновітнішої технології росіяни використовують проти України і в інших конфліктах, Скапарротті повідомив: «Ми бачимо, що в Україні росіяни, в певній мірі, роблять те, що вони робили в Сирії. Це - використання українського конфлікту як полігону для випробовування їхньої новітньої технології та методів. Серед них те, що ви згадали, - скорочення часового проміжку між тим коли виявлена ціль і тим коли вона може бути уражена, зокрема з використанням безпілотників».

«Це проблема і для США. Адже ці методи починають застосовувати, певною мірою, і інші терористи. Ми працюємо над цими технологіями. Робота з Україною надає і нам можливість протестувати деякі речі, які ми робимо. Ми маємо надати їм системи раннього сповіщення і тому подібне, щоб вони могли протистояти тому, що роблять російські ставленики», - заявив Скапарротті.

Джерело: Голос Америки