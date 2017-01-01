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    Вибори у Британії: консерватори не матимуть абсолютної більшості в парламенті

    • Сьогодні, 16:18
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    Якщо прогноз справдиться, консерваторам не вистачатиме 21 депутата для формування абсолютної більшості

    Консервативна партія Великої Британії, яку очолює прем'єр-міністр Тереса Мей, отримає 305 місць в парламенті після дострокових виборів, які відбудуться 8 червня.

    Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє Reuters.

    Якщо прогноз справдиться, консерваторам не вистачатиме 21 депутата для формування абсолютної більшості. На момент оголошення дострокових виборів у квітні консерваторам прогнозували 330 місць.

    Опозиційна Лейбористська партія, швидше за все, отримає 268 місць у парламенті.

    Результати опитування ICM/Guardian poll показали, що консерватори випереджають лейбористів на 11%, тоді як тиждень тому вони мали на один процентний пункт більше.

    Як повідомлялось раніше, Консервативна партія Великої Британії на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей призупинила передвиборчу кампанію через нічні атаки терористів у Лондоні.

    Згодом про аналогічні рішення заявили лідери Лейбористської та Шотландської національної партії. 

    Попри нову терористичну атаку в Лондоні, внаслідок якої загинули 7 людей, позачергові парламентські вибори у Британії не будуть перенесені та відбудуться 8 червня.

     

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