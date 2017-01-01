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    Вибори у Франції: Фійон заявив, що йде з політики

    • Сьогодні, 19:43
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    Франсуа Фійон
    Франсуа Фійон

    У другому турі президентських виборів у Франції Фійон підтримав Еммануеля Макрона

    Колишній кандидат у президенти Франції від партії «Республіканці» Франсуа Фійон оголосив про вихід з партії та відхід від політичного життя, передає BFMTV.

    «Я йду, стаю борцем серед борців, борцем, який, однак, не піде у відставку до новин», - заявив Фійон.

    У другому турі президентських виборів у Франції Фійон підтримав Еммануеля Макрона і закликав виборців керуватися «здоровим глуздом».

    «І праві, і центристи сповідують одні й ті ж цінності, і лише вони мають сенс, захищайте їх», - сказав Фійон.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат на пост президента Франції Емманюель Макрон допускає призначення жінки на пост прем'єр-міністра Франції у разі перемоги на виборах. Про це Макрон заявив в ефірі BFMTV.

    За словами Макрона, він розглядає дві кандидатури на пост прем'єр-міністра Франції у разі своєї перемоги. У той же час він зазначив, що до виборів «несерйозно повідомляти ім'я майбутнього прем'єра», проте підкреслив, що при ньому уряд країни може очолити жінка.

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