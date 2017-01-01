Вибух на ТЕЦ в Пензі: без тепла і гарячої води залишаються 75 тисяч росіян

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На Пензенської ТЕЦ-1 сталося часткове обвалення даху в машинному залі

Мешканці російського міста Пенза, де аварія на ТЕЦ залишила без тепла і гарячої води понад 75 тисяч осіб, очікують відновлення опалення у п'ятницю, повідомила адміністрація міста, зазначивши, що число неопалюваних будинків скоротилося на дві третини.

У При цьому в адміністрації зазначили, що не введуть режим надзвичайного стану.

Обвалення покрівлі на Пензенської ТЕЦ-1 сталося в четвер близько 13.50 мск, в результаті загинула одна людина. За даними обласної прокуратури, в результаті аварії сталися три прориви на тепломагістралях міста, через що, за попередніми даними, без опалення залишився 471 багатоквартирний будинок, а також лікарні, школи і дитсадки. За даними МНС, в цих будинках проживають понад 75 тисяч осіб. Міненерго РФ заявляло, що опалення планується відновити в Пензі у п'ятницю зранку.

У мерії відзначили, що готові при необхідності до евакуації населення. «У разі збільшення часу проведення аварійно-відновлювальних робіт планується евакуація населення в санаторії імені В.В. Володарського, імені Кірова, «Срібний бір», готелю «Ластівка» і «Пенза» - всього передбачено 1050 місць», - йдеться в повідомленні.