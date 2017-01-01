Вибухи в Дамаску: вже нарахували 74 загиблих

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Досі жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за вчинені теракти

У Дамаску внаслідок двох вибухів, які пролунали у суботу в центрі міста під час відвідин іракськими цивільними шиїтського мавзолею, загинули 74 особи. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини

«Кількість жертв подвійного вибуху, що стався під час відвідування шиїтами місця паломництва в Дамаску, зросла до 74 осіб», - йдеться у повідомленні.

Досі жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за вчинені теракти.

За даними правозахисників, вибухи здійснили два терористи-смертники. Вони розмістили вибухівку на узбіччі дороги. Перший вибух пролунав після того, як повз заміноване місце проїхав автобус. Другий вибух спричинив терорист-смертник, який висадив себе в повітря у тому ж районі міста.