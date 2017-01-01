Віце-прем’єр розповів, коли варто чекати підвищення пенсій
- Сьогодні, 01:19
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Розенко заявив, що підвищення пенсійного віку не допоможе скоротити дефіцит бюджету Пенсійного фонду УкраїниУкраїнські пенсіонери будуть і далі отримувати низькі пенсії, якщо працівники й бізнесмени будуть продовжувати ухилятися від плати податків.
Про це під час свого інтерв’ю на одному з українських телеканалів заявив віце-прем’єр України Павло Розенко.
Розенко пояснив, що в Україні близько п’ятдесяти відсотків працівників ухиляються від сплати податків, або сплачують їх не в повній мірі. В таких умовах держава не може забезпечити зростання пенсій для населення.
Розенко зазначив, що податки повинні платити всі, бо це пенсії для українців. Він нагадав, що в будь-якій країні світу пенсії та інші соціальні допомоги залежать винятково від податків.
Крім того, Розенко додав, що підвищення пенсійного віку не допоможе скоротити дефіцит бюджету Пенсійного фонду України.