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    Віце-президент Іраку: ІДІЛ веде перемовини щодо союзу з «Аль-Каїдою»

    • Сьогодні, 05:57
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    Бойовики&nbsp;&laquo;Аль-Каїди&raquo;
    Бойовики «Аль-Каїди»

    Поки не відомо, як саме два угруповання будуть працювати разом

    Терористичні організації «Аль-Каїда» та «Ісламська держава»  ведуть переговори про можливий альянс. Про це заявив віце-президент Іраку Айад Аллаві, повідомляє Reuters.

    За словами Аллаві, ініціативу альянсу висловили бойовики ІДІЛ, оскільки іракські війська відтісняють терористів з Мосулу. Він зазначив, що цю інформацію він отримав від іракських і регіональних джерел.

    «Обговорення вже почалося... Між посланцями, що представляють Багдаді і Завахірі, ведуться дискусії та діалог», - повідомив він, кажучи про ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль Багдаді і керівника «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахірі.

    Як розповів Аллаві, поки не відомо, як саме два угруповання будуть працювати разом.

    Як відомо, терористична організація «Ісламська держава» відкололася від «Аль-Каїди» в 2014 році.

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