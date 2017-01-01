Віце-президент Іраку: ІДІЛ веде перемовини щодо союзу з «Аль-Каїдою»

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Бойовики «Аль-Каїди»

Поки не відомо, як саме два угруповання будуть працювати разом

Терористичні організації «Аль-Каїда» та «Ісламська держава» ведуть переговори про можливий альянс. Про це заявив віце-президент Іраку Айад Аллаві, повідомляє Reuters.

За словами Аллаві, ініціативу альянсу висловили бойовики ІДІЛ, оскільки іракські війська відтісняють терористів з Мосулу. Він зазначив, що цю інформацію він отримав від іракських і регіональних джерел.

«Обговорення вже почалося... Між посланцями, що представляють Багдаді і Завахірі, ведуться дискусії та діалог», - повідомив він, кажучи про ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль Багдаді і керівника «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахірі.

Як розповів Аллаві, поки не відомо, як саме два угруповання будуть працювати разом.

Як відомо, терористична організація «Ісламська держава» відкололася від «Аль-Каїди» в 2014 році.