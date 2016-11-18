Віце-президент США дав поради щодо України своєму наступнику на посаді

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Віце-президенти США: чинний Джозеф Байден (п) і обраний Майк Пенс

За словами Байдена, обраний віце-президент знає про Росію більше, ніж Трамп

Віце-президент США Джозеф Байден, який завершить перебування на посаді 20 січня, схвально висловився про свого наступника, республіканця Майка Пенса. У Білому домі 12 січня Байден також поінформував, що надіслав Пенсові записки з порадами, як краще налагодити відносини з українськими, а також іракськими лідерами.

За словами Байдена, обраний віце-президент знає про Росію більше, ніж його колега по переможній виборчій кампанії, майбутній президент США Дональд Трамп.

«Я ніколи не знаю, що Трамп має на увазі», – сказав Байден про висловлювання обраного президента щодо Росії. «

Але я гадаю, що Майк значно більш поінформований про російську поведінку, потенційні наміри й поведінку Путіна», – додав Байден.

Він сказав також, що окреслив для Пенса «речі, які можуть вибухнути найлегше» в світі в найближчі роки. Байден сказав, що Пенс був уважний до його порад.

Чинний віце-президент США в адміністрації Обами відігравав особливо важливу роль у розвитку відносин з Україною та Іраком. Джозеф Байден планує здійснити останній на посаді візит в Україну 15 січня, щоб зустрітися з президентом Петром Порошенком.