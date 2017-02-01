Віце-президент США: Від поведінки Росії залежатиме і майбутнє санкцій

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Віце-президент США Майк Пенс

В Штатах сподіваються, що Путін вивчатиме перспективи для відновлення відносин

США стурбовані ескалацією насильства на сході України, і від поведінки РФ залежатиме майбутнє санкцій.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс в інтерв'ю ABC News, пише «Українська правда».

«У наступні місяці ми побачимо як відповісти на це питання», - сказав він, відповідаючи на питання, чи санкції зберігатимуться доки Росія порушує перемир’я в Україні.

«Все залежить від того, побачимо ми чи ні якісь зміни у ставленні Росії і чи буде можливість співпрацювати задля спільних інтересів», - зазначив Пенс.

«Росія також зацікавлена у боротьбі з радикальним ісламським тероризмом, особливо з «Ісламською державою». І якщо у нас є можливості для співпраці, я думаю, президент буде вивчати перспективи для відновлення відносин», - додав віце-президент.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поважає свого російського колегу, однак не впевнений, що вони будуть ладнати між собою.

«Він лідер своєї країни. Краще ладнати з Росією, ніж навпаки, і якщо Росія допоможе нам у боротьбі проти ІДІЛ, це буде дуже добре. Чи буду я з ним ладнати? Ще не знаю», - додав він.