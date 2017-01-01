Віце-спікера Геращенко викликали до Генпрокуратури - запитають про «харківські угоди»

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Ірині Геращенко ГПУ надіслало повістку у справі ратифікації Угоди про чорноморський флот РФ

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко отримала повістку від Генеральної прокуратури у справі про ратифікацію так званої харківської угоди.

Про це вона написала у Facebook.

«Чому в нас кожну повістку від ГПУ кожен отримувач повістки сприймає як політичний тиск і починає кричати про страшні переслідування, ще не дійшовши до прокуратури? Проводити слідчі дії - це така робота прокурорів. Мені он теж прислали чергову повістку - у справі ратифікації Угоди про чорноморський флот РФ - і я тому рада, дай Бог, щоб слідство встановило всі нюанси цієі ганебної справи», - повідомила Геращенко.

«Розповім усе, що згадаю про те ганебне засідання ВР і зраду України, яку ми, тодішня опозиція, намагалися щосили зупинити. Саме тоді, у квітні 2010, коли ми відчайдушно билися в залі ВР проти ратифікації, закладався фундамент окупації Криму, тож усі прізвища і всі деталі мають бути встановлені і названі», - додала вона.

Раніше у цій справі вже допитали голову парламенту Андрія Парубія.

Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (Харківські угоди, Харківський пакт, Угода Януковича-Медведєва) - угода між Україною і Російською Федерацією, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішнім президентом України Віктором Януковичем та президентом Росії Дмитром Медведєвим, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі подовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення, та встановлена орендна плата.

Як зазначено в самій угоді, термін перебування флоту збільшено в обмін на здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів.

Ратифікована Верховною Радою України та Державною думою Російської Федерації 27 квітня 2010 року.

В Україні домовленості викликали обурення опозиції, екологів, місцевих рад та суспільства загалом.



