  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Віце-спікера Геращенко викликали до Генпрокуратури - запитають про «харківські угоди»

    • Сьогодні, 17:54
    • Розсилка

    Ірині Геращенко ГПУ надіслало повістку у справі ратифікації Угоди про чорноморський флот РФ

    Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко отримала повістку від Генеральної прокуратури у справі про ратифікацію так званої харківської угоди.

    Про це вона написала у Facebook.

    «Чому в нас кожну повістку від ГПУ кожен отримувач повістки сприймає як політичний тиск і починає кричати про страшні переслідування, ще не дійшовши до прокуратури? Проводити слідчі дії - це така робота прокурорів. Мені он теж прислали чергову повістку - у справі ратифікації Угоди про чорноморський флот РФ - і я тому рада, дай Бог, щоб слідство встановило всі нюанси цієі ганебної справи», - повідомила Геращенко.

    «Розповім усе, що згадаю про те ганебне засідання ВР і зраду України, яку ми, тодішня опозиція, намагалися щосили зупинити. Саме тоді, у квітні 2010, коли ми відчайдушно билися в залі ВР проти ратифікації, закладався фундамент окупації Криму, тож усі прізвища і всі деталі мають бути встановлені і названі», - додала вона.

    Раніше у цій справі вже допитали голову парламенту Андрія Парубія.

    Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (Харківські угоди, Харківський пакт, Угода Януковича-Медведєва) - угода між Україною і Російською Федерацією, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішнім президентом України Віктором Януковичем та президентом Росії Дмитром Медведєвим, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі подовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення, та встановлена орендна плата.

    Як зазначено в самій угоді, термін перебування флоту збільшено в обмін на здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів.

    Ратифікована Верховною Радою України та Державною думою Російської Федерації 27 квітня 2010 року.

    В Україні домовленості викликали обурення опозиції, екологів, місцевих рад та суспільства загалом.


    Читайте також
    Генпрокуратура Ірина Геращенко допит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ