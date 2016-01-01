Відома актриса розказала, як телеменеджери перетворюють акторів на «збитих льотчиків»

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Українська акторка Ірма Вітовська

За словами Ірми Вітовської, в Україні багато різних акторів, проте телеменджери цього не помічають

Українські телеменеджери обирають популярних акторів і «затягують» їх по телепроектах, аж доти, доки їх уже ніде не знімають. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла українська актриса Ірма Вітовська.

Акторка порівняла українських популярних акторів зі «збитими льотчиками», на яких їх перетворюють телеменеджери.

«От Станіслав Боклан (український актор театру і кіно. – «Главком») напрацював купу кіноролей. Аж після «Поводиря…» вивчили, що його звати Станіслав Боклан. Де логіка? Людина до того багато знімалась, у великих форматах! І всюди потім його почали «рвати»… Це недалекоглядність менеджерської телевізійної лавки, які з одного каналу тягають одних і тих самих артистів на інший», – резюмувала акторка.

За словами Ірми Вітовської, в Україні достатньо різноманітних акторів та амплуа, проте в телеіндустрії цього не бачать.

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