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    Відома актриса розказала, як телеменеджери перетворюють акторів на «збитих льотчиків»

    • Вчора, 20:45
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    Українська акторка Ірма Вітовська
    Українська акторка Ірма Вітовська

    За словами Ірми Вітовської, в Україні багато різних акторів, проте телеменджери цього не помічають

    Українські телеменеджери обирають популярних акторів і «затягують» їх по телепроектах, аж доти, доки їх уже ніде не знімають. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла українська актриса Ірма Вітовська.

    Акторка порівняла українських популярних акторів зі «збитими льотчиками», на яких їх перетворюють телеменеджери.

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    «От Станіслав Боклан (український актор театру і кіно. – «Главком») напрацював купу кіноролей. Аж після «Поводиря…» вивчили, що його звати Станіслав Боклан. Де логіка? Людина до того багато знімалась, у великих форматах! І всюди потім його почали «рвати»… Це недалекоглядність менеджерської телевізійної лавки, які з одного каналу тягають одних і тих самих артистів на інший», – резюмувала акторка.

    За словами Ірми Вітовської, в Україні достатньо різноманітних акторів та амплуа, проте в телеіндустрії цього не бачать.

    Детальніше читайте: Ірма Вітовська: Афіші російських артистів на місці розстрілу наших хлопців мене принижують

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