Відомий альпініст Уелі Штек загинув під час підготовки до підйому на Еверест

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Тіло 40-річного альпініста було виявлено біля підніжжя гори Нупцзе

Відомий альпініст зі Швейцарії Уелі Штек загинув під час підготовки до підйому на Еверест, чоловік став першою жертвою після відкриття сезону сходжень на гору в цьому році. Про це повідомляє Reuters

Тіло 40-річного альпініста було виявлено біля підніжжя гори Нупцзе, розташованої в двох кілометрах на північний захід від Евересту. Стек перед сходженням прибув на схил гори Нупцзе, щоб пройти акліматизацію перед підйомом на головну вершину світу в травні.

«Його тіло було знайдено і його везуть в Катманду», - повідомив Мнігма Шерпа з компанії Seven Summits Treks, що організувала сходження.

Загибель альпініста підтвердив департамент туризму Непалу.