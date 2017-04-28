Відомий кіноактор Ален Делон «влип» у кримінальну аферу

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Фото: AFP/THOMAS SAMSON Ален Делон

У Франції поліцейські арештували у кримінального авторитета півтора десятка автомобілів, два з яких були зареєстровані на ім'я Алена Делона

Автомобілі, зареєстровані на ім'я Алена Делона, були знайдені в будинку місцевого кримінального авторитета під час обшуку.

Згідно Le Parisien, поліцейські арештували півтора десятка автомобілів, два з яких були зареєстровані на ім'я відомого актора.

Для того, щоб виправдати себе, затриманий кримінальний авторитет, за інформацією ЗМІ, пояснює, що Ален Делон і він були друзями, і що той позичив йому машини.

У відповідь на прохання Le Parisien прокоментувати інформацію щодо автомобілів Ален Делон не відповів.