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    Відомий кіноактор Ален Делон «влип» у кримінальну аферу

    • Сьогодні, 08:52
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    Ален Делон
    Фото: AFP/THOMAS SAMSON
    Ален Делон

    У Франції поліцейські арештували у кримінального авторитета півтора десятка автомобілів, два з яких були зареєстровані на ім'я Алена Делона

    Автомобілі, зареєстровані на ім'я Алена Делона, були знайдені в будинку місцевого кримінального авторитета під час обшуку.

    Згідно Le Parisien, поліцейські арештували півтора десятка автомобілів, два з яких були зареєстровані на ім'я відомого актора.

    Для того, щоб виправдати себе, затриманий кримінальний авторитет, за  інформацією ЗМІ, пояснює, що Ален Делон і він були друзями, і що той позичив йому машини.

    У відповідь на прохання Le Parisien прокоментувати інформацію щодо автомобілів Ален Делон не відповів.

    ЗМІ машини
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