Відомий кіноактор Ален Делон «влип» у кримінальну аферу
- Сьогодні, 08:52
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Фото: AFP/THOMAS SAMSON
Ален Делон
У Франції поліцейські арештували у кримінального авторитета півтора десятка автомобілів, два з яких були зареєстровані на ім'я Алена Делона
Автомобілі, зареєстровані на ім'я Алена Делона, були знайдені в будинку місцевого кримінального авторитета під час обшуку.
Згідно Le Parisien, поліцейські арештували півтора десятка автомобілів, два з яких були зареєстровані на ім'я відомого актора.
Для того, щоб виправдати себе, затриманий кримінальний авторитет, за інформацією ЗМІ, пояснює, що Ален Делон і він були друзями, і що той позичив йому машини.
У відповідь на прохання Le Parisien прокоментувати інформацію щодо автомобілів Ален Делон не відповів.