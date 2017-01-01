Відомий кіноактор розповів, як у школі бив Трюдо

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Мет’ю Перрі

Джастін був єдиною дитиною в школі, яку ми могли побити, розповів актор

Відомий за своєю роллю в серіалі «Друзі» актор Мет’ю Перрі розповів у шоу Джиммі Кіммела, що бив прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, коли вони разом навчалися у школі.

Інтерв'ю з ним з'явилось у YouTube.

«У мене є історія про нього, якою я не пишаюся. Мій друг Кріс Мюррей, який теж вчився в Канаді в п'ятому класі, нагадав мені, що ми, взагалі-то, били Джастіна Трюдо. Обидва. Я думаю, у нього були успіхи в спорті, в якому ми були поганими. Це була лише заздрість», – сказав він.

Актор також зізнався, що не хотів битися, проте зазначив, що ці зіткнення могли вплинути на те, що Трюдо досяг висот у політичній кар'єрі.

«Здається, він сказав: я буду вищим за це і стану прем'єр-міністром», – додав Перрі.

Він також згадав, що батько Трюдо обіймав посаду прем'єр-міністра в той момент, проте сам Джастін «був єдиною дитиною у школі, яку ми могли побити».