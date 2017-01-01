Відомий науковець пояснив, чому образ Сердючки дуже милий росіянам

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Юрій Шевчук

Сердючка – це чи не єдина форма українськости, прийнятна для росіян

Юрій Шевчук, мовознавець та лектор Колумбійського університету (США) в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Вєрка Сєрдючка така мила російському серцю, бо це є редуктивний підхід, зведення безкінечно багатої українськости тільки до чогось комічного, до суржика.

«Є речі посутні, а є речі театральні і фасадні. Якщо суть починають заміняти фасадом, то це маніпуляція. Коли велике явище зводять до маленького знаменника – це називається редукція, і цим дуже легко маніпулювати. Редуктивний підхід до українців є дуже типовим для російської імперської пропаганди. Коли українців зводять до вишиванки, чи до етнографії, або тільки до «садка вишневого коло хати» на виключення всіх інших безкінечно багатих і множинних форм виявлення українськості, включно з модерними, авангардовими, космополітичними - це колоніальний підхід. Він спрямований на те, щоб змусити людей втратити саму волю бути незалежною самодостатньою політичною спільнотою. Окрадені в такий спосіб люди відчувають потребу взяти собі іншу престижнішу ідентичність, яка викликала б у них повагу до самих себе.

Тому нам потрібно дивитися а що далі? Гаразд, є вишиванка, але це так само, якби ми зводили американців тільки до ковбоїв, чобіт, капелюхів і коней. Очевидно, що в американців це викличе сміх. А в нас це постійно відбувається», - розповів Шевчук.

Він пояснив, що Вєрка Сєрдючка така мила російському серцю, бо це є редуктивний підхід, зведення безкінечно багатої українськости тільки до чогось комічного, до суржика.

«Сердючка – це чи не єдина форма українськости, прийнятна для росіян. Як тільки замість Вєрки Сєрдючки з’являється українець-інтелектуал, що знає багато мов, цілком нормально почувається в широкому світі і не перестає ні на секунду бути українцем, тоді носія російського імперського менталітету розбиває якийсь параліч, розгубленість, він панікує. Ми повинні розвивати істотні ознаки української ідентичности, а не зводити її до якогось одного знаменника. Українська політична нація за такою логікою має бути інклюзивною за тієї умови, що всі ті, хто хоче бути її частиною, мусять шанувати та поділяти перелік певних цінностей українського народу. Серед них культура і мова на першому місці так, як ці речі є на першому місці в кожній іншій інклюзивній, а не ексклюзивній політичній нації», - зазначив мовознавець.

Шевчук зазначив, що російська п’ята колона намагається накинути суспільству думку, що кожна людина, яка відстоює українську мову, автоматично стає на бік ідеї виключної, етнічної нації.

«Це фікція, неоколоніальна фабрикація. Життєздатна українська політична нація єдино можлива на основі об’єднуючої функції української мови, української культури і української ідентичності без застережень і словесної акробатики на кшталт, «я хоч і не говорю українською мовою, але дуже люблю Україну, і почуваюся її великим патріотом», - зазначив лектор Колумбійського університету.