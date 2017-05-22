Відомий письменник розкритикував суд над Януковичем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Шкляр

Автор українських бестселерів назвав осоромлених втечами Януковича і Азарова легендами російського впливу

Суд на колишнім президентом України Віктором Януковичем нагадує фарс.

Про це на телеканалі ZIK сказав письменник Василь Шкляр.

Автор українських бестселерів назвав осоромлених втечами Януковича і Азарова легендами російського впливу.

«Владі Януковича в Україні, можливо, жилося як за автономії, але вони завжди були під п’ятою Москви. Я думаю, що Януковича і Азарова зараз просто треба забути. А суди просто нагадують фарс. Вони були агентами і навіть більше – пахолками Кремля, які проводили тут російську політику», – заявив пан Шкляр.

На думку письменника, біда України в тому, що праві й ліві руки, мацаки влади Януковича, досі залишаються в Україні.

«І продовжують відверту антиукраїнську діяльність. А наша влада з цим мириться. Оце біда», – констатував автор «Чорного ворона».

Письменник вважає, що різноманітний український люд обирає недостойних представників у владу.

«Ми бачимо слабкість нації, яка не може обрати нормального парламенту. От рішення про санкції щодо банди Януковича – ми не можемо набрати голосів у патріотичних рішеннях – мовного, культурного, мистецького характеру! А це означає, що парламент не є українським», – вважає Шкляр.

Відтак письменник риторично підсумував: «Якщо навіть без Криму і частки Донбасу ми не змогли обрати патріотичний парламент, то що будемо робити з тими землями, коли нам їх повернуть?».

При цьому Василь Шкляр зауважив, що не боїттся географічного розколу країни.

«Завдання письменника – не давати рецепти, а ставити запитання. І коли кажу, що без Донбасу і Криму можемо збудувати прекрасну державу, а потім у час геополітичних розломів приєднати кого завгодно на наших умовах, то багато патріотів на мене нападають, прописують м’якість, інфантильність. Але найжорстокіше проти мене виступив Азаров. І я відчув, що влучив у ціль. Бо коли позиція моїх опонентів збігається із позицією Януковича, Азарова і Путіна, то я кажу: «Щось тут не те», – додав Василь Шкляр.