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    Відомий письменник розкритикував суд над Януковичем

    • Сьогодні, 21:45
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    Василь Шкляр
    Василь Шкляр

    Автор українських бестселерів назвав осоромлених втечами Януковича і Азарова легендами російського впливу

    Суд на колишнім президентом України Віктором Януковичем нагадує фарс.

    Про це на телеканалі ZIK сказав письменник Василь Шкляр.

    Автор українських бестселерів назвав осоромлених втечами Януковича і Азарова легендами російського впливу.

    «Владі Януковича в Україні, можливо, жилося як за автономії, але вони завжди були під п’ятою Москви. Я думаю, що Януковича і Азарова зараз просто треба забути. А суди просто нагадують фарс. Вони були агентами і навіть більше – пахолками Кремля, які проводили тут російську політику», – заявив пан Шкляр.

    На думку письменника, біда України в тому, що праві й ліві руки, мацаки влади Януковича, досі залишаються в Україні.

    «І продовжують відверту антиукраїнську діяльність. А наша влада з цим мириться. Оце біда», – констатував автор «Чорного ворона».

    Письменник вважає, що різноманітний український люд обирає недостойних представників у владу.

    «Ми бачимо слабкість нації, яка не може обрати нормального парламенту. От рішення про санкції щодо банди Януковича – ми не можемо набрати голосів у патріотичних рішеннях – мовного, культурного, мистецького характеру! А це означає, що парламент не є українським», – вважає Шкляр.

    Відтак письменник риторично підсумував: «Якщо навіть без Криму і частки Донбасу ми не змогли обрати патріотичний парламент, то що будемо робити з тими землями, коли нам їх повернуть?».

    При цьому Василь Шкляр зауважив, що не боїттся географічного розколу країни.

    «Завдання письменника – не давати рецепти, а ставити запитання. І коли кажу, що без Донбасу і Криму можемо збудувати прекрасну державу, а потім у час геополітичних розломів приєднати кого завгодно на наших умовах, то багато патріотів на мене нападають, прописують м’якість, інфантильність. Але найжорстокіше проти мене виступив Азаров. І я відчув, що влучив у ціль. Бо коли позиція моїх опонентів збігається із позицією Януковича, Азарова і Путіна, то я кажу: «Щось тут не те», – додав Василь Шкляр.

    суд санкції
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