Відсьогодні підвищуються тарифи на електроенергію для населення

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Тепер українці платитимуть за світло 90 коп. за кВт/год

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила роздрібні тарифи на електричну енергію,.

Про це повідомляє НКРЕКП.

Тепер українці платитимуть за світло 90 коп. за кВт/год. Діяти такий тариф буде лише за перших 100 використаних кіловат. Решта коштуватиме 168 коп. за кВт/год. з податком на додану вартість.

Нагадаємо, що за тарифами з 1 вересня 2016 року до 28 лютого 2017 року для населення ціна на на електричну енергію становила 71,4 коп. за кВт/год. за перших 100 використаних кіловат, решта – 163,8 коп. за кВт/год.

Зазначається, що, електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт/год (без податку на додану вартість).

Також електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, буде відпускатися за тарифом 140 коп. за 1 кВт/год (без податку на додану вартість).

Електроенергія для промисловості подешевшає. Порівняно з лютим 2017 року в березні тариф першого класу напруги (35 кВ і вище) в середньому знизиться на 1,1%. Для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) зниження буде в середньому на 1,4%. Загалом передбачається зменшення оптово-ринової ціни електроенергію у 2017 році на 15,2%.