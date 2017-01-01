Відсьогодні у Києві має відновитись нічна торгівля алкоголем

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Заборона на продаж спиртних напоїв у Києві в нічний час була впроваджена 22 вересня 2016 року рішенням Київради

Відсьогодні набуває чинності рішення суду про скасування заборони продажу алкоголю з 23:00 до 10:00 в межах міської смуги Києва.

Про це повідомили в прес-службі Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету.

Постановою Київського апеляційного господарського суду відмовлено в задоволенні апеляційної скарги Київради на рішення Господарського суду Києва від 10 квітня, яким Київраду зобов'язали припинити порушення антимонопольного законодавства і скасувати заборону на торгівлю алкоголем вночі.

«Київська міська рада зобов’язана відмінити своє рішення про заборону продажу алкогольних напоїв після 23.00 у місті Києві. Ми, в Київському тервідділенні АМКУ, завжди вважали його незаконним і сьогодні Київський апеляційний господарський суд підтвердив нашу позицію», - пркоментував у себе на Facebook голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

«Усі мають бути в однакових умовах і усі повинні виконувати закон», - наголосив він.

Заборона на реалізацію спиртних напоїв у Києві в нічний час була впроваджена 22 вересня 2016 року окремим рішенням Київради. Вони діяла всюди, окрім закладів громадського харчування. За порушення заборони продавців позбавляли ліцензії.