Відсьогодні українці подорожуватимуть Туреччиною за новими правилами

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Українська туристка в Тууреччині

У Туреччині зустріли перший рейс з Києва з українцями, які перетнули кордон на підставі ID картки

Починаючи з 1 червня, громадяни України із внутрішніми паспортами у вигляді ІD-карток можуть їздити до Туреччини без віз