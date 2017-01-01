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    Відсьогодні українці подорожуватимуть Туреччиною за новими правилами

    • Сьогодні, 09:07
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    Українська туристка в Тууреччині
    Українська туристка в Тууреччині

    У Туреччині зустріли перший рейс з Києва з українцями, які перетнули кордон на підставі ID картки

    Починаючи з 1 червня, громадяни України із внутрішніми паспортами у вигляді ІD-карток можуть їздити до Туреччини без віз

    Таким чином сьогодні набуває чинності угода про взаємні поїздки для громадян Туреччини та України, повідомляє Еспресо.TV.

    Зокрема, посол України в Туреччині Андрій Сибіга написав у своєму аккаунті в Twitter, що сьогодні в державі вже зустріли перший рейс з Києва з українцями, що перетнули турецький кордон на підставі ID картки.

    Відповідно до угоди, українці матимуть змогу: в'їжджати, виїжджати, рухатися транзитом та перебувати без віз строком до 90 днів протягом 180 днів на території Туреччини. Такі ж умови діють і для громадян Туреччини в Україні.

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    Відсьогодні українці подорожуватимуть Туреччиною за новими правилами
    Відсьогодні українці подорожуватимуть Туреччиною за новими правилами
    Відсьогодні українці подорожуватимуть Туреччиною за новими правилами
    Відсьогодні українці подорожуватимуть Туреччиною за новими правилами

    Нагадаємо, Україна і Туреччина підписали угоду про внесення змін до Угоди про умови взаємних поїздок громадян, що дозволить громадянам їздити за ID-картками без закордонних паспортів. 21 травня турецька влада офіційно опублікувала рішення про внесення змін до порядку взаємних поїздок.

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