Відсьогодні українці подорожуватимуть Туреччиною за новими правилами
- Сьогодні, 09:07
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У Туреччині зустріли перший рейс з Києва з українцями, які перетнули кордон на підставі ID картки
Таким чином сьогодні набуває чинності угода про взаємні поїздки для громадян Туреччини та України, повідомляє Еспресо.TV.
Зокрема, посол України в Туреччині Андрій Сибіга написав у своєму аккаунті в Twitter, що сьогодні в державі вже зустріли перший рейс з Києва з українцями, що перетнули турецький кордон на підставі ID картки.
Зустріли перший рейс з Києва з українцями, що перетнули турецький кордон на підставі ID картки-Угода від сьогодні працює pic.twitter.com/1gi7joqz8f— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 1 июня 2017 г.
Відповідно до угоди, українці матимуть змогу: в'їжджати, виїжджати, рухатися транзитом та перебувати без віз строком до 90 днів протягом 180 днів на території Туреччини. Такі ж умови діють і для громадян Туреччини в Україні.
Нагадаємо, Україна і Туреччина підписали угоду про внесення змін до Угоди про умови взаємних поїздок громадян, що дозволить громадянам їздити за ID-картками без закордонних паспортів. 21 травня турецька влада офіційно опублікувала рішення про внесення змін до порядку взаємних поїздок.