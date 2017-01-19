Відсьогодні в Україні збільшився мінімальний розмір допомоги по безробіттю

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Підвищення склало 120 грн, таким чином допомога зросла до 1280 грн

В Україні з 1 квітня збільшився мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб, зазначених у ч. 1 ст. 22 закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», повідомили в Державній службі зайнятості.

Підвищення склало 120 грн, таким чином допомога зросла до 1280 грн.

«Ця норма встановлена постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19.01.2017 № 132 «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю" і має на меті покращення рівня матеріального забезпечення безробітних громадян. Це підвищення стосується застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації в центрі зайнятості, становив не менше шести місяців. Такі громадяни мають право на одержання допомоги по безробіттю, розмір якої залежить від розміру заробітної плати за останнім місцем роботи, страхового стажу та причини звільнення, проте не може бути менше, ніж 1280 грн», - пояснили у відомстві.

Уточнюється, що максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – зараз це 6400 грн.

Загальна тривалість виплати зазначеної допомоги не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

Джерело: 112 Україна