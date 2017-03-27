Наче смолоскип: у Запоріжжі загорівся трамвай з пасажирами

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Фото: РепортерUA

Під час поїздки трамвай раптово охопив вогонь

Сьогодні, 27-го березня, на зупинці «Вул. Базарна» у Запоріжжі загорівся трамвай з пасажирами. Про це повідомляє місцеве видання «Репортер».

Як повідомляє джерело, пасажири ледь встигли покинути вагон. Інформації про постраждалих немає. Чорний дим клубами піднявся вгору і привернув увагу до пожежі здалеку.

На місці події працюють запорізькі рятувальники ДСНС. Про причини пожежі та інших обставини вони повідомлять пізніше.