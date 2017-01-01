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Корабель SpaceShipTwo випробували у небі над пустелею Мохаве в штаті Каліфорнія

Американська компанія Virgin Galactic провела випробування суборбітального корабля SpaceShipTwo моделі Unity у небі над пустелею Мохаве в штаті Каліфорнія, США. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Virgin Galactic провела в Каліфорнії випробування суборбітального корабля SpaceShipTwo моделі Unity. Пілоти мали однаково завантажену тестову карту, але з акцентом на підтвердження якості управління космічним кораблем, особливо на низьких швидкостях, з більшою вагою на борту, ніж раніше, і з переміщенням центру ваги до задньої частини судна», - йдеться в повідомленні. Згідно з інформацією прес-служби, тест був виконаний шляхом завантаження води у спеціально встановлений баластний бак в задній частині фюзеляжу космічного корабля.

«Це дозволило нам вивчити умови польоту, які ми відчуємо під час польотів на ракеті. Відкинувши водяний баласт, ми також змогли підтвердити характеристики управління, коли центр ваги транспортного засобу рушив уперед», - додали в компанії. Так, Unity виконала політ з безпечною і плавною посадкою в конфігурації з більш легкою вагою.

Корабель SpaceShipTwo розробляється компанією Virgin Galactic для суборбітальних туристичних польотів зі швидкістю понад 100 кілометрів. Цей корабель, представлений в лютому 2016 року, є черговою доробкою моделі Enterprise, яка в жовтні 2014 в ході тестового польоту розбився в небі над Мохаве. Причиною аварії назвали помилку пілота, у зв'язку з чим деякі функції управління Unity були автоматизовані.

Джерело: РБК-Україна