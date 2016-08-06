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    Вірус Зіка вперше виявлений в Індії

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    Вірус переноситься комарами
    Вірус переноситься комарами

    Випадки зараження небезпечним вірусом були зафіксовані у штаті Гуджарат на заході країни

    В Індії вперше були виявлені випадки зараження вірусом Зіка, повідомили у суботу, 27 травня, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

    У ВООЗ оголосили, що 15 травня міністерство охорони здоров'я Індії поінформувало про три підтверджені випадки зараження небезпечним вірусом, які були зафіксовані у штаті Гуджарат на заході країни. Один з випадків зараження був лабораторно підтверджений у листопаді минулого року, а два інших - у січні та лютому цього року, інформує Reuters.

    У ВООЗ зазначають, що, враховуючи, що вірус Зіка поширюється у регіоні Південно-Східної Азії, виявлення його в Індії не змінює оцінку глобальної небезпеки вірусу Зіка.

    Вірус, який переноситься комарами, був виявлений раніше у Північній та Південній Америці, Азії та Африці. Експерти вважають, що вірус призводить до розвитку мікроцефалії у новонароджених дітей, а тому є великою небезпекою для вагітних.

    Нагадаємо, вірус був уперше виявлений в Африці в мавп, нечасті зараження ним людини були зафіксовані в низці країн Африки й Азії; після 2007 року він з’явився і в інших частинах світу, зокрема, останніми роками він швидко поширювався в Центральній і Латинській Америці, зокрема, у Бразилії, де цього літа відбулися Олімпійські ігри.

    На початку лютого 2016 року ВООЗ оголосила спалах хвороби, викликаної вірусом Зіка, надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я міжнародного масштабу. У листопаді того ж року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що вірус Зіка вже не становить надзвичайної ситуації міжнародного масштабу в галузі охорони здоров’я.

    Джерело: Укрінформ

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