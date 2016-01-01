Висока дипломатія. У Лаврова назвали адміністрацію Обами «недалекими невдахами»

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Марія Захарова

Захарова розповіла, як Сполучені Штати «принизив» їхній власний президент

Представник МЗС РФ Марія Захарова назвала адміністрацію президента США Барака Обами «групою зовнішньополітичних невдах, озлоблених і недалеких». Про це вона написала у себе на сторінці у Facebook, коментуючи санкції, які Сполучені Штати ввели проти РФ за кібератаки на виборчу систему Сполучених Штатів.

«Сьогодні Америка, американський народ були принижені своїм же власним президентом. Не міжнародними терористами, не військами супротивника. На цей раз ляпас Вашингтону завдав його ж господар, максимально збільшивши кількість невідкладних справ для нової команди», - зазначила вона.

«Так і не зумівши вписати в історію президентства жодних досягнень на міжнародній арені, нобелівський лауреат примудрився поставити замість елегантної точки жирну пляму», - написала Захарова.

При цьому Захарова висловила співчуття держсекретареві Джону Керрі, який «намагався бути професіоналом і зберігати людську гідність», «а над ним чотири роки глумилися його ж колеги, підставляли і не давали працювати».

Як відомо, у четвер, 29 грудня, Обама оголосив про введення нових антиросійських санкцій проти ФСБ, ГРУ та ще ряду організацій, а також шести фізичних осіб, пояснивши це кібератаками на виборчу систему Сполучених Штатів з боку Росії. Крім того, з США висилаються 35 російських дипломатів.