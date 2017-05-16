Висока собівартість вугілля шахт Львівсько-Волинського басейну не дозволяє їм розвиватися – економіст

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Керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій

Різниця між собівартістю та відпускною ціною державних шахт досі покривається за рахунок дотацій державного бюджету України

Висока собівартість державних шахт стримує розвиток гірничої галузі в Україні. Порятунком можуть стати приватизація, або реструктуризація державних вугледобувних підприємств. Таку думку висловив керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

«На жаль, поки що собівартість державних шахт, в тому числі Львівсько-Волинського басейну, не дозволяє цим шахтам ані конкурувати з приватними, ані отримувати достатньо грошей, щоб інвестувати в розвиток», - сказав він.

На думку експерта, держава має вдатися до термінових заходів.

«Очевидно, тут напрошується приватизація цих шахт або якась інша реструктуризація, яка просто відділить перспективні шахти від шахт, які ніколи не зможуть стати прибутковими. Про це вже говориться років з десять, але поки нічого конкретного зроблено не було. Не можна знущатися над шахтарями, над державним бюджетом, який потерпає від таких неефективних виробників», - підкреслив Олександр Паращій.

В той же час, енергетика потребує збільшення видобутку вугілля, адже переведення антрацитових блоків ТЕС на марку Г призведе до його дефіциту.

«В цьому році ми побачимо переведення як на «Центренерго», так і на «Дніпроенерго», можливо чотирьох невеликих енергоблоків на вугілля газової групи. Але потрібно розуміти, що різка конверсія призведе до дефіциту вугілля вже газової групи, тому що в минулому році у нас не було його надлишків. Більше того, всі державні шахти зменшили виробництво, і єдиним, хто намагався нарощувати виробництво вугілля газової групи, був ДТЕК. В цьому році у них є плани нарощувати, принаймні на «Добропіллявугіллі», плюс в будь-якому випадку нам доведеться імпортувати як вугілля газової групи, так і антрацитове вугілля. І це, мабуть, буде найболючішим наслідком цієї блокади, яка вже була легалізована», - зазначив економіст.

За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, середня собівартість однієї тонни вугільної продукції державних шахт в березні 2017 року склала 2 776 грн, що на 10,6% більше, ніж в лютому 2017.

Собівартість вугілля державних шахт значно перевищує ціну вугільної складової, розрахованої НКРЕКП в формулі прогнозованої оптової ринкової ціни електроенергії (відомої як «Роттердам+»). Згідно цієї формули з 1 квітня 2017 року МЕВП встановило ціну готової вугільної продукції, що добувається державними шахтами на рівні 2000 грн/тонна.

Різниця між собівартістю та відпускною ціною державних шахт покривається за рахунок дотацій державного бюджету України. В бюджеті на 2017 рік передбачено 870 млн грн. на підтримку державних вугледобувних підприємств шляхом часткової компенсації витрат на видобуток вугілля.