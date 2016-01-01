Військова прокуратура вручила підозру ватажку «казаків» на Донбасі Козіцину

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«Козіцин 27 грудня 2016 року власноруч отримав підозру від Військовоі прокуратури Украіни. Рухаємося до Міжнародного кримінального суду над агресором», — написав він у Facebook.

За його словами, Головною військовою прокуратурою було повідомлено про підозру ватажку незаконного збройного формування «Всевелике військо Донське» Козіцину Ніколаю.

Згідно з повідомленням, Козіцин підозрюється:

-в участі у терористичній організації,

- у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб,

- в організації незаконного позбавлення волі, вчиненого щодо більше двох осіб, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань, із застосуванням зброї,

- у відданні наказів про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням,

- у розбої, спрямованому на заволодіння чужим майном, вчиненим за попередньою змовою групою осіб,

- у незаконному заволодінні паспортом та іншими важливими особистими документами, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

«Головна військова прокуратура продовжує збір доказів та притягнення до кримінальної відповідальності підконтрольних Російській Федерації ватажків незаконних збройних формувань за вчинення на території України терористичної діяльності, воєнних та інших особливо тяжких злочинів», — наголосив Матіос.

Ніколай Козіцин — ватажок незаконного формування «Всевелике військо Донське» так звної «ЛНР», ччасник численних збройних конфліктів та співорганізатор сепаратистського та терористичного руху на теренах самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Під час війни на сході України у 2014 році так звані «казаки» на чолі з Козіциним активно підтримували бойовиків.

17 липня, після катастрофи пасажирського літака Boeing 777, що був збитий над територією Донецької області, СБУ оприлюднила перехоплення телефонних розмов бойовиків та їх кураторів щодо трагедії, у яких фігурував і Козіцин.

Крім того, «казаки» Козіцина 27-28 листопада 2014 року вступили у бої із іншими угрупованнями сепаратистів за контроль над Антрацитом та довколишніми населеними пунктами «ЛНР».